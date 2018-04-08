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На Кубани почти 3500 семей с детьми живут в социально опасных условиях
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На Кубани почти 3500 семей с детьми живут в социально опасных условиях 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
«Сегодня в крае из 720 тыс. семей с детьми почти 3,5 тыс. находятся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Дети попадают в социально— реабилитационные центры. В прошлом году в них были направлены почти 3 тыс. 800 детей, 259 попадали сюда повторно», — привела цифры вице-губернатор Кубани Анна Минькова на совещании.
Она добавила, что с начала 2018 года 403 ребенка были определены в центры, из них повторно — 47 детей.
По словам и. о. министра труда и социального развития Сергея Белопольского, на учете органов соцзащиты состоят 1 тыс. 80 семей, которые находятся в социально-опасном положении. В них проживает 2 тыс. 373 ребенка. Ведомство предлагает комплексно рассматривать случаи, когда создается угроза здоровью или жизни ребенка, и составлять планы по выводу семей из социально опасного положения.
Анна Минькова поручила главам районов, где дети были повторно помещены в социально-реабилитационные центры, проанализировать причины этого, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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