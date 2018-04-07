Центр выявления и поддержки одарённых детей создадут в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области науки, спорта и культуры создадут в Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки региона, представители правительства Удмуртии подписали в Сочи соглашение с Образовательным Фондом «Талант и успех» о создании этой организации.

Благодаря соглашению, в республике будет систематизирована работа с талантливыми детьми и молодёжью. Фондом разработаны специальные механизмы, которые будут помогать выявлять одаренных школьников и студентов. Также соглашением предусмотрено обеспечение индивидуальной работы с одарёнными детьми по формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе тьюторской и тренерской поддержки и дальнейшее трудоустройство.

В течение ближайшего месяца будет разработана и согласована «Дорожная карта» создания и работы Регионального центра на двухлетний период.