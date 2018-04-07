Ещё
Центр выявления и поддержки одарённых детей создадут в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центр выявления и поддержки одарённых детей создадут в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области науки, спорта и культуры создадут в Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки региона, представители правительства Удмуртии подписали в Сочи соглашение с Образовательным Фондом «Талант и успех» о создании этой организации.
Благодаря соглашению, в республике будет систематизирована работа с талантливыми детьми и молодёжью. Фондом разработаны специальные механизмы, которые будут помогать выявлять одаренных школьников и студентов. Также соглашением предусмотрено обеспечение индивидуальной работы с одарёнными детьми по формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе тьюторской и тренерской поддержки и дальнейшее трудоустройство.
В течение ближайшего месяца будет разработана и согласована «Дорожная карта» создания и работы Регионального центра на двухлетний период.
ИА «Сусанин»: последние новости
Опасный фон в новом детском саду в Селычке должны устранить к маю Численность населения Удмуртии с начала года сократилась на 826 человек СМИ: в Екатеринбурге органы опеки требовали деньги за помощь в усыновлении детей-сирот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение