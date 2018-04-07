Ямальский депутат поторопила малоимущих родителей с получением президентских выплат

О важных президентских инициативах в рамках Дня оленевода в Аксарке напомнили участникам праздника на традиционном совещании.

Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко сообщила, что речь идёт о ежемесячной выплате в связи с рождением первого либо второго ребёнка, а также усыновлением детей. «Это новые выплаты, их не было в системе социальных льгот и гарантий ЯНАЮ, — пояснила депутат. — С 1 января этого года инициативы позволяют тем, у кого доход ниже полуторократного прожиточного минимума установить дополнительную выплату в размере более 15 тысяч рублей. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты. Желательно это сделать всем, кто ещё не родил, а только ждёт ребёнка, чтобы органы социальной защиты планировали эти расходы, и выплаты можно было бы получить сразу после его рождения».

Елена Зленко предупредила, что для назначения выплаты необходимо предоставить справки о доходах. Она подчеркнула то, что не надо тянуть: если обратиться в течение первого полугода, выплата будет назначена с рождения ребёнка, а если позже, деньги начнут поступать, начиная с даты обращения. «Полагаю, эти выплаты не помешают семьям, а нам необходимо, чтобы все те, кто имеет право, получили президентские выплаты, — сказала депутат. — Они носят заявительный характер, но округ заинтересован в том, чтобы у нас не осталось „молчунов“.

Парламентарий назвала цифры по району. При численности населения Приуралья 15 с половиной тысяч, системой льгот и гарантий охвачено более 17 тысяч жителей. То есть, некоторые приуральцы получают по несколько льгот. По мнению Елены Зленко, хорошо, когда у государства столь широкий охват. Это даёт положительную динамику. За три последние года доля детей в численности населения района неуклонно растет. Это подталкивает возможности перспективы, развития инфраструктуры. Будут строиться дополнительные детские сады, школы, интернаты. Рождение детей в районе определяет его будущее развитие. В Приуралье 30 процентов населения — это дети, что на три процента выше, чем в целом по округу.

Приуральский район — самый „детский“. Здесь развиваются семейные формы устройства детей. В три раза за последние три года в Приуралье увеличилось количество детей, переданных в приёмные семьи. В районе в несколько раз больше, чем в округе численность усыновлённых детей. Увеличивается количество многодетных семей, их стало больше примерно на 40 за последние три года.

»На Ямале их на сегодня более десяти тысяч, и хорошую лепту вносят приуральцы, — подытожила Елена Зленко. — При этом на 32 процента уменьшилось количество малоимущих семей. Цифры говорят сами за себя».