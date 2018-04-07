В Челябинске дети посоревнуются в чтении произведений, не входящих в школьную программу

В Челябинске состоится региональный финал конкурса чтецов «Живая классика». Ребята от 10 до 17 лет съедутся со всей области, чтобы покорить жюри выразительным и оригинальным выступлением. Всего на региональный этап было отобрано 130 учеников, которые победили на школьном, городском и районном этапах. Литературно-артистические соревнования пройдут 9 и 10 апреля в библиотеке им. Пушкина. Победители представят регион на федеральном уровне и поборются за путевки в «Артек». Обязательным условием был выбор стихотворения или прозаического отрывка не из школьной программы. В помощь чтецам и книголюбам в группе проекта в «Вконтакте» регулярно советовали интересные произведения, которые к тому же можно выигрышно прочесть вслух.

— Цель конкурса — создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шажками, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников «Живой классики», детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей, — рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова . — А задача — помочь найти детям интересные книги, заинтересовать, увлечь чтением, расширить читательский кругозор наших участников, познакомить участников и педагогов с современной подростковой литературой, поддержать талантливых детей.