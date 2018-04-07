В Ярославской области ребенка насмерть завалило дровами

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр — РИА Новости . Девятилетнего мальчика, гулявшего у железнодорожных путей в Ярославской области, насмерть завалило дровами, подготовленными для погрузки в вагоны, сообщило СУСК по региону в субботу.

"Сегодня вечером в городе Данилове возле железнодорожных путей было обнаружено тело мальчика. По данным следствия, ребенок гулял возле железнодорожных путей. Мальчика завалило дровами, которые были подготовлены для погрузки в вагоны", — говорится сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Выполняется осмотр места происшествия", — уточняет следствие.