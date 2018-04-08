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Неизвестные сообщили о заложенной бомбе в детсаду Петрозаводска
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Неизвестные сообщили о заложенной бомбе в детсаду Петрозаводска 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Главный региональный
Ребятишек пришлось эвакуировать из детского учреждения. О том, что детский сад Петрозаводска проверялся на наличие взрывного устройства, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС)
06.04.2018 г. 11:04. Ул. Чернышевского, д. 26А. Детское объединение № 17. На сотовый телефон заведующей поступают звонки об угрозе взрыва в детском садике. Работали оперативные службы. Проверено: взрывного устройства не обнаружено. Опасности нет. Проводилась эвакуация детей и персонала,
— говорится в сообщение ЕДДС. По материалам: ptzgovorit.ru
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