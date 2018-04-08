Неизвестные сообщили о заложенной бомбе в детсаду Петрозаводска

Ребятишек пришлось эвакуировать из детского учреждения. О том, что детский сад Петрозаводска проверялся на наличие взрывного устройства, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС)

06.04.2018 г. 11:04. Ул. Чернышевского, д. 26А. Детское объединение № 17. На сотовый телефон заведующей поступают звонки об угрозе взрыва в детском садике. Работали оперативные службы. Проверено: взрывного устройства не обнаружено. Опасности нет. Проводилась эвакуация детей и персонала,