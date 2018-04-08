Ещё
В Волгоград из Калача доставили двухлетнюю девочку с отравлением тормозной жидкостью
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгоград из Калача доставили двухлетнюю девочку с отравлением тормозной жидкостью 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Вчера, 7 апреля, в токсикологическое отделение больницы №25 в Волгограде из города Калач-на-Дону экстренно доставили двухлетнюю девочку. Врачи диагностировали у ребенка сильное отравление.
‒ Ребенка доставили из Калача-на-Дону с диагнозом «Отравление тормозной жидкостью», ‒ подтвердили V1.ru в больнице.
По имеющимся данным, малышка хлебнула ядовитое средство, оставшись наедине сама с собой. Где в этот момент были родители, не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняют следователи Калачевского района.
v1.ru: последние новости
Не ходите, дети, по мосту гулять: Астраханский путепровод стал опасным для детей «Балерины косят рыбу»: в Волгограде откроется выставка Петра Дзогабы Волгоградцы сыграют воинов-интернационалистов в фильме Сергея Урсуляка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»5
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
8 фильмов с головоломным сюжетом
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте2
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?6
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение