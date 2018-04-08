В Волгоград из Калача доставили двухлетнюю девочку с отравлением тормозной жидкостью

Вчера, 7 апреля, в токсикологическое отделение больницы №25 в Волгограде из города Калач-на-Дону экстренно доставили двухлетнюю девочку. Врачи диагностировали у ребенка сильное отравление.

‒ Ребенка доставили из Калача-на-Дону с диагнозом «Отравление тормозной жидкостью», ‒ подтвердили V1.ru в больнице.

По имеющимся данным, малышка хлебнула ядовитое средство, оставшись наедине сама с собой. Где в этот момент были родители, не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняют следователи Калачевского района.