35-летний мужчина насмерть отравился газом в Кулебаках

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Его тело было обнаружено ночью 7 апреля на третьем этаже 3-этажного кирпичного дома в селе Мурзицы. Кухня квартиры оборудована газовой плитой и газовой колонкой.

6 апреля мужчина с женой и двумя детьми, 5 лет и 2 месяцев, находился дома. Неожиданно старший ребенок потерял сознание. 27-летняя женщина позвонила родственникам, которые вызвали «Скорую». Приехавшим медикам дверь никто не открыл, поэтому они вызвали сотрудников экстренных служб. После вскрытия двери врачи обнаружили, что мужчина не подает признаков жизни. Женщину и детей они смогли спасти. Дети госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

На теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Проводятся следственные действия. Следователям предстоит выяснить было ли исправно газовое оборудование и вентиляционные коммуникации, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.

Ранее сообщалось о том, что мать с годовалым ребенком отравились газом в Нижнем Новгороде.