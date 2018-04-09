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Мужчина погиб от отравления угарным газом в Нижегородской области
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Мужчина погиб от отравления угарным газом в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 59 минут назад
Фото: В городе N
Ночью 7 апреля в квартире трехэтажного дома в селе Мурзицы городского округа города Кулебаки обнаружено тело 35-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной его смерти стала утечка газа.
Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, жилище, в котором произошла трагедия, располагается на третьем этаже кирпичного дома. В кухне имеются газовые плита и колонка.
Поздним вечером 6 апреля в квартире находились 27-летняя женщина, ее муж и двое детей в возрасте 5 лет и 2 месяца. Неожиданно старший ребенок потерял сознание. Хозяйка дома успела позвонить родственникам, которые вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место врачи не сумели попасть в квартиру и вызвали сотрудников экстренных служб. При вскрытии двери в квартире обнаружено тело мужчины. Медикам удалось спасти женщину и детей. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено.
Напомним, воздух в Сормовском районе загрязнен газами.
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