Родители смогут вычислять нелегальные детские лагеря отдыха

На этой неделе Госдума планирует принять в окончательном чтении законопроект, который предусматривает дополнительные меры безопасности организации детского отдыха.

В регионах появятся реестры детских лагерей отдыха. И нелегальные здравницы не смогут продавать путевки

Как ранее показала проверка Счетной палаты , летом в регионах открываются незаконные лагеря. Они не имеют разрешений на работу с детьми, не прошли проверку государственных контролирующих органов, например Роспотребнадзора , но активно продают путевки ничего не подозревающим родителям. В прошлом году было обнаружено 17 таких лагерей, в позапрошлом — 55. В этом году «замаскироваться» под легальный лагерь у них не получится.

Законопроект, который к лету может стать законом, предусматривает создание в регионах реестра организаций отдыха и оздоровления детей. Он будет в обязательном порядке размещен на сайте администрации региона для всеобщего пользования. Это значит, что каждый родитель, прежде чем купить путевку своему ребенку, сможет изучить реестр и узнать все подробности о предстоящем отдыхе чада — что за лагерь, где расположен, какие условия обеспечивает он для отдыха детей, какие услуги и за какую стоимость предлагает. Соответственно, если лагеря в реестре нет, лучше обойти его стороной.

Но это не единственное новшество, предусмотренное документом. Второе — минобрнауки будет обязано разработать форму типового договора на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению.

Заключение такого договора станет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и детского лагеря или санатория. В договоре будут прописаны условия пребывания ребенка, ответственность за его безопасность, права и обязанности сторон. И родители, если что-то не будет соответствовать в действительности пунктам договора, смогут обращаться в суд. Сейчас ничего такого нет.

Третье новшество — региональные власти должны будут утвердить список рекомендуемых маршрутов для детей и взрослых.

И разместить его в Интернете. Этот пункт — своего рода продолжение закона от 2016 года, который обязал региональные власти установить общие требования к турмаршрутам для прохождения организованными группами детей, к порядку организации их прохождения, а также к порядку уведомления органов госвласти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

По словам Кареловой, этот пункт — вопрос безопасности детей: «Должен быть обеспечен как удаленный контроль за группами детей, идущими по маршруту, так и возможность, в случае каких-то неожиданностей, быстро прийти к ним на помощь».

И обратила внимание на еще четвертую новацию, которая появилась в документе по ходу его рассмотрения: новые правила контроля за безопасностью туристических маршрутов распространяются не только на пути, которыми пойдут «организованные группы детей, находящиеся в организациях отдыха», но и на пути для «групп туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма».

Размещение информации о рекомендуемых маршрутах в Интернете проинформирует общественность и родителей о степени сложности, дальности маршрута. «Родители могут сориентироваться заранее и предупредить руководство лагеря, что для их ребенка определенный маршрут по каким-то причинам не подходит», — добавила Карелова.

Пятая новация — законопроектом вводится новая форма общественного контроля за работой региональных властей по организации детского отдыха. Все обращения родителей, поступившие в органы власти в письменном или электронном виде, и ответы на них будут размещаться на официальном сайте этого органа в Интернете. Такая публичность должна повысить ответственность чиновников и непосредственных организаторов детского отдыха, считает она.

"Законопроект разработан в развитие основного закона о детском отдыхе, принятого в конце 2016 года. Его можно считать своего рода технологическим дополнением. Если основной закон говорил, что должно быть сделано, то этот законопроект отвечает на вопрос — каким образом. Ведение реестров, открытость работы детских оздоровительных учреждений, их подконтрольность обществу — все это было прописано в базовом законе и теперь получает конкретное воплощение", — пояснила Карелова.

Кроме того, первым законом были предусмотрены единые требования к организациям отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. На это опирается и новый закон в своей новелле о введении типового договора.

Мнение

Детский отдых не может быть дешевым

Матвей Шпаро, член Координационного совета при правительстве РФ по развитию детского туризма:

— В «Российской газете» прошла Всероссийская конференция «Подготовка к летнему сезону 2018 года». Она была самая насыщенная по количеству полезной информации за последнее время.

Все потому, что подготовка к ней началась заранее. Три месяца назад я пришел к вице-премьеру Ольге Юрьевне Голодец и принес ей письмо с просьбой, чтобы ведомства откликнулись на наше приглашение обсудить накопившиеся вопросы. И это сработало, работа началась, причем довольно плодотворная. Участники не ставили перед собой цель загнать кого-то в угол, а хотели начать диалог, чтобы директора детских лагерей получили ответы на вопросы, с которыми они столкнутся 1 июня.

Были озвучены довольно сложные моменты, когда есть документы разных ведомств, которые друг другу противоречат. Это, например, история о дверях. МВД ФСБ говорят о том, что двери в детских лагерях в плане безопасности должны быть закрыты. А МЧС , с учетом противопожарных правил, говорит о том, что они должны быть открыты. И как быть? Какие бы двери мы ни поставили, все равно окажемся в проигрыше. В принципе, решения этой проблемы есть, но они довольно технологичны и затратны. Причем история с дверями — это только один из примеров подобных межведомственных нестыковок.

Было много реально важных и полезных сообщений, например, ГИБДД презентовала новый онлайн-сервис, благодаря которому снимается много сложностей при осуществлении детских автобусных перевозок.

Что же касается стоимости, то удешевлять детский отдых нельзя. Я смотрю на региональные цены путевок и считаю, что они запредельные. Но запредельные в плане минуса, потому что за деньги, которые регионы объявляют на конкурсах, качественный детский отдых организовать невозможно. Надо просто взять и честно признаться, что на самом деле детский отдых дорогой.

Считается, что он должен быть дешевым, доступным. Во-первых, на самом деле он должен быть дорогим, а во-вторых, должны появляться современные методы организации доступного детского отдыха. Да, цена путевки должна быть высокой, чтобы можно было обеспечить безопасный и качественный отдых. А затем нужно думать, как создать систему, чтобы он был доступным. Например, как в Перми, где есть сертификаты, которыми можно оплатить отдых. Если ребенок — сирота, то сертификат покрывает полную стоимость путевки, если он в семье, которая нуждается в средствах, то 50 или 30 процентов, и так далее. Должны быть механизмы поддержки: государственные, частные, благотворительные и так далее.

Важно отметить, что в детском отдыхе и туризме появились отраслевые сообщества, объединения разных лагерей, которые активно участвуют в формировании новых правил, например, СОДАТ — Союз организаторов детского активного туризма. А это первый признак, что отрасль выходит из кризиса. И прошедшая конференция показала, что власть может на них опираться.

Основной своей задачей мы видели возможность услышать мнение представителей федеральных министерств по разным сложным вопросам, в первую очередь, чтобы исключить в регионах вольную интерпретацию тех или иных положений. По-моему мнению, нам это удалось. Все мероприятие шло семь часов, было обсуждено более 60 разных практических вопросов. Велась видеозапись, которая будет доступна всем: и директорам лагерей, которые не смогли приехать, и представителям региональных министерств, и всем, кто неравнодушен к этой теме. Так что мы отработали на 100 процентов — спасибо «Российской газете». Конечно, осталось еще много вопросов. Но впереди у нас Десятилетие детства, которое объявил президент, и мы надеемся, что оно принесет много положительного.