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СК проверит данные о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице
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СК проверит данные о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 8 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку данных СМИ о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-"отказниками" в одной из больниц города Новосибирска", — говорится в сообщении.
В воскресенье в анонимных телеграм-каналах и некоторых СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении довольно резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, и якобы из палаты постоянно слышатся шлепки и плач детей.
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