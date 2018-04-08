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Опубликовано видео жестокого обращения с ребенком в больнице Новосибирска
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Опубликовано видео жестокого обращения с ребенком в больнице Новосибирска 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
В Сети появилось видео жестокого обращения медсестры с ребенком в новосибирской детской больнице.
Жительница города опубликовала видео и отправила сообщение в группу «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«По словам очевидицы, 6 апреля в 18.00 врач (или медсестра) пришла делать одному ребенку ЭКГ, и зачем-то начала швырять ребенка в соседней кроватке», — говорится в сообщении группы.
Жительница Новосибирска сказала, что слышала шлепки, и предположила, что ребенка били.
Автор видео сообщила, что пришла с этой записью к врачам, на что те пригрозили ей уголовным наказанием за съемку ребенка и потребовали, чтобы запись не распространяли.
Telegram-канал Mash уточняет, что все случилось в отделении «отказников» — малышей, у которых с рождения нет семьи.
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