В Карелии начинаются слушания по делу о гибели детей на Сямозере

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости . Петрозаводский городской суд начинает в понедельник слушания по уголовному делу в отношении шести человек, обвиняемых в причастности к гибели детей из карельского лагеря «Сямозеро» летом 2016 года.

"Судебное заседание — 9.04.2018 10.15 мск", — сообщается в карточке дела.

Ранее представитель суда сообщал РИА Новости, что рассмотрение дела может занять длительное время из-за большого количества участников разбирательства, включая представителей потерпевших.

Ранее в феврале 2018 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести граждан, причастных к трагедии на Сямозере.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель „Сямозеро“ отправились с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь был закрыт.

В результате расследования прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.