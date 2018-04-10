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В хабаровском детском саду, где произошла вспышка инфекции, нашли нарушения
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В хабаровском детском саду, где произошла вспышка инфекции, нашли нарушения 

РИА Новости 54 минуты назад
ХАБАРОВСК, 10 апр — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю при проверке детского сада в Хабаровске, где кишечной инфекцией заболели восемь воспитанников, обнаружило нарушения санитарного законодательства, сообщает управление во вторник.
По информации Роспотребнадзора, 5-6 апреля в детском саду №128 Хабаровска была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией. Пострадали восемь детей. Проводится эпидемиологическое расследование.
"Управлением организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, проводится обследование персонала на кишечные инфекции, исследование проб с объектов внешней среды. В ходе проведения эпидемиологического расследования в детском саду выявлены нарушения санитарного законодательства как в группах, в которых зарегистрированы случаи заболевания, так и на пищеблоке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что детский сад закрыт для проведения противоэпидемических мероприятий. Также сообщается, что на утро вторника новых случаев заболеваний не зарегистрировано.
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