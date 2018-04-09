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Следователи проверяют информацию о кишечной инфекции в детсаду Читы
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Следователи проверяют информацию о кишечной инфекции в детсаду Читы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления в СМИ информации о 17 детях, заболевших кишечной инфекцией в детском саду в Чите, сообщается на сайте регионального СК.
Ранее заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Любовь Дубина сообщила РИА Новости, что детский сад №63 в Чите в понедельник временно закрыли из-за массового заболевания кишечной инфекцией среди воспитанников всех групп.
"Девятого апреля 2018 года в ряде СМИ, в том числе на сайте информагентства Чита.Ру появились данные о том, что в детском саду города Читы 17 детей заболели кишечной инфекцией. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки. В ближайшее время следователи проведут обследование детского сада, о котором идет речь в публикациях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что будет проведен осмотр места происшествия, опрошены руководство и воспитатели детского сада, а также родители пострадавших детей. Будут также затребованы медицинские документы. Следователи выяснят, насколько сведения, указанные в СМИ, соответствуют действительности.
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