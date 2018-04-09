В Чите закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции

КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости . Детский сад № 63 в Чите в понедельник временно закрыли из-за массового заболевания кишечной инфекцией среди воспитанников всех групп, сообщила РИА Новости заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Любовь Дубина.

По ее словам, заболели кишечной инфекцией 17 детей, госпитализация не потребовалась.

"Уже установлено, что это норовирусная инфекция. Заболевшие дети среди всех пяти групп. В настоящее время детский сад закрыт на дезинфекцию. Предположительно, инфекция могла начать распространяться от повара, но это предположительно", — сказала Дубина.

Она отметила, что, возможно, в конце этой недели детский сад продолжит свою работу.