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В Чите закрыли детский сад на дезинфекцию после заболевания 17 детей
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В Чите закрыли детский сад на дезинфекцию после заболевания 17 детей 

ТАСС 56 минут назад
ЧИТА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Детский сад №63 в Чите закрыли на дезинфекцию после того, как 17 его воспитанников заболели норовирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина.
"У большинства заболевших детей легкая степень тяжести, у пятерых — средняя. Госпитализация им не понадобилась, лечение проводится амбулаторно. Детский сад закрыт, проводится дезинфекция. После контроля качества дезинфекции, детей допустят в учреждение при наличии справок от педиатров", — сказала Дубина.
Она отметила, что в ходе проверки в детском саду выявили нарушения. Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что воспитанники могли получить инфекцию пищевым путем, так как этот вирус выявили у повара. «Меры в отношении руководства детсада будут приняты позже, сейчас наша задача — локализовать заболевание и не допустить его распространения», — добавила замруководителя регионального управления.
Норовирусная инфекция — наиболее распространенная причина рвоты и поноса. Иногда ее также называют кишечным гриппом.
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