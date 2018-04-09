В Нижегородской области расследуют отравление семьи газом

В Нижегородской области от отравления газом чуть не умерла целая семья. Врачам удалось спасти детей и из мать, отец умер до того, как удалось вскрыть квартиру. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 апреля в квартире дома села Мурзицы. Внезапно 5-летнему ребенку стало плохо, он потерял сознание. 27-летняя мать успела позвонить родственникам, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли попасть в квартиру и вызвали сотрудников экстренных служб.

Врачам удалось спасти женщину и двоих детей (младшему — всего два месяца). Но отец семейства уже не подавал признаков жизни.

«При осмотре тела погибшего мужчины следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время дети находятся в районной больнице, угроза их жизни миновала», — сообщили в следственном комитете.

Специалистам предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование и вентиляционные коммуникации. Также будет оценена работа ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.