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В Ханты-Мансийске все дети-сироты устроены в семьи
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В Ханты-Мансийске все дети-сироты устроены в семьи 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 3 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В 2017 году в окружной столице 100% выявленных в городе детей, оставшихся без попечения родителей, были устроены в семьи. В течение года 21 ребёнок по различным причинам остался без родителей, 20 из них забрали к себе замещающие семьи и один был возвращён матери.
«Заботу и ласку ребенок может получать только в семье, поэтому мы стараемся всеми мерами стимулировать усыновление сирот. В Югре действуют региональные законы, согласно которым детям и приемным родителям предоставляются ежемесячные выплаты. Семьи, в которых воспитываются детки, не достигшие трехлетнего возраста, дети-инвалиды, либо находящиеся на диспансерном учете в связи с имеющимися хроническими заболеваниями, а также дети в возрасте от 12 лет полагаются различные доплаты. — рассказал начальник управления опеки и попечительства Администрации Ханты-Мансийска Дмитрий Трапезников. — Материальная поддержка крайне важна, но только этого недостаточно, чтобы решить проблемы сиротства. Здесь необходим комплексный подход. Поэтому особое внимание органами опеки уделяется профилактике и пропаганде семейных ценностей».
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Ханты-Мансийске проживало 408 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 1,7% больше, чем в 2016 году. Увеличение произошло за счет миграции населения. В прошлом году в столицу Югры переехал 31 ребёнок уже имеющий опекунов — 16 детей приехали из других муниципалитетов автономного округа, 15 из субъектов России.
Важным фактором является то, что из 408 ребят 400 проживает в семьях, остальные 8 в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга». Стоит отметить, на протяжении последних лет успешно достигается качественный показатель муниципальной программы «Дети-сироты» по сокращению численности воспитанников Центра «Радуга». Так, в 2017 году 6 детей старшего подросткового возраста (от 15 до 17 лет), проживающих в этом учреждении, получили возможность жить и воспитываться в семье. 7 ребят стали выпускниками. Тем самым численность детей, оставшихся без попечения родителей, в Центре «Радуга» сократилась с 18 в 2016 году до 8 ребят в прошлом.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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