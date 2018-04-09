Галерея «Беляево» проведет мастер-класс для детей и их родителей

21 апреля здесь пройдет творческое занятие по изготовлению праздничной открытки из натуральных материалов своими руками.

Фитоживопись — это уникальный вид изобразительного искусства, в котором в качестве материала для картин используются засушенные цветы и листья. Участники освоят технику рисования кистью и самостоятельно создать поздравительную открытку, а также познакомиться основами художественной грамоты.

Занятие проведет основатель школы фитоживописи, лауреат Премии «Виктория» в области дизайна, автор техники «Русская икебана» Людмила Гаврилова . Мастер-класс рассчитан на взрослых и детей от 12 лет.

Начало в 15.00.