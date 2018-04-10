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Где пермякам получить сертификат на летний отдых для ребенка. Публикуем карту
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Где пермякам получить сертификат на летний отдых для ребенка. Публикуем карту 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В пермских школах, центрах детского творчества и районных администрациях с 13 апреля начнут выдавать сертификаты на летний отдых для детей из малообеспеченных семей. Всего в городе 16 таких пунктов. Правда по Перми они распределены не равномерно. В Свердловском районе — четыре, а в Ленинском и Индустриальном — по одному.
На сертификат могут рассчитывать родители, чей доход не превышает трех прожиточных минимумов. Стоимость сертификата варьируется от пяти до 26 тысяч рублей в зависимости от здоровья ребенка и доходов родителя. Основная масса пунктов выдачи работают только в будние дни, но некоторые открыты и в субботу.
— В субботу работают школы №129 и «Синез» на Ушакова, а школа №124 будет выдавать сертификаты еще и в воскресенье 29 апреля, — сообщили в городской администрации.
Ранее мы рассказывали, какие документы необходимы для получения сертификата.
Подробнее адреса и время работы пунктов выдачи смотрите на интерактивной карте.
А увидеть адрес и расположение самих детских лагерей вы можете на этой карте.
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