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На этой неделе в Перми начнут выдавать сертификаты в детские лагеря. Как их получить
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На этой неделе в Перми начнут выдавать сертификаты в детские лагеря. Как их получить 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
С 13 апреля в городе откроются 16 пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные детские лагеря.
В этом году городская администрация начинает выдачу путевок в загородные детские лагеря и оздоровительные детские санатории с апреля. На бюджетную поддержку могут рассчитывать семьи со скромными доходами, не превышающими трехкратную величину прожиточного минимума.
— Бюджетная поддержка жителей, которые отправляют детей в летние лагеря, зависит от социального статуса или уровня доходов семьи, — объяснили в администрации города. — Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только по одной из форм — это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь.
Для получения сертификата родителям нужно собрать необходимый пакет документов. Полный список можно посмотреть на сайте администрации. После чего обратиться в один из 16 пунктов выдачи (адреса появятся 10 апреля), которые заработают с 13 апреля, и выбрать интересующий лагерь.
— Последний шаг — покупка путевки и передача сертификата представителю лагеря, — пояснили в мэрии. — Передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.
Ранее администрация сообщила, что до 30 июня пермяки могут обратиться за компенсацией стоимости летнего отдыха ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Для этого нужно подтвердить факт покупки путевки в лагерь и предоставить пакет документов. Выплата положена не всем, а только семьям со скромными доходами, многодетным, воспитывающим детей-инвалидов и тем, кто находится в социально опасном положении.
С вопросами об организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.
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