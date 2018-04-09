Увезли с утренней линейки: на Южном Урале выясняют причины массового заболевания школьников

В Нагайбакском районе выясняют причины массового заболевания учащихся Арсинской школы. Детям резко стало плохо на утренней линейке 6 апреля. Об этом 74.ru рассказал прокурор района Борис Васильев

— Отравление детей пока не подтверждено. Сейчас рассматриваются две версии случившегося, первая — это инфекционное заболевание, вторая — на линейке, где детям и стало плохо, было душно, — рассказал Борис Васильев. — Роспотребнадзор сразу взял пробы воздуха и воды, занятия в школе приостановили до установления причин произошедшего.

Всего после линейки на плохое самочувствие пожаловались 12 детей разного возраста, всех их доставили в больницу.

— Показаний к госпитализации у них не было, но по договорённости с родителями врачи оставили под наблюдением 11 учащихся, — уточнил прокурор района. — У детей взяли кровь на токсикологию, но ничего не обнаружили. Данных за отравление каким-то веществом пока нет.

Подтверждений того, что опасные вещества, например метан, находились в воздухе помещения, пока тоже нет.

— Сейчас отделом образования и прокуратурой проводится проверка, — заключил Борис Васильев.

В самом отделе образования Нагайбакского района от комментариев пока воздержались.

— У нас никакого отравления детей не было, школа закрыта до выяснения обстоятельств, — отметила начальник отдела Ирина Решетникова

По данным пресс-службы регионального Минздрава, на сегодняшний день всех детей отпустили из больницы домой.