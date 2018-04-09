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В хабаровском садике произошла вспышка кишечной инфекции
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В хабаровском садике произошла вспышка кишечной инфекции 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из хабаровских детских садов. Заболели восемь детей.
Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, детский сад закрыт, сообщает ИА AmurMedia.
Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и причины ЧП.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, на прошлой неделе в Петербурге 16 детей были госпитализированы с кишечной инфекцией после посещения детского сада.
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