Пять человек укусили клещи в Хабаровском крае

Первые случаи обращения пострадавших от клещей зарегистрированы в Хабаровском крае на прошлой неделе. За медицинской помощью обратились 5 человек, 3 из которых — дети, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Присасывание клещей произошло на территории Железнодорожного и Индустриального районов города Хабаровска и в Хабаровском районе. Обследование пострадавших не выявило у них инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. Сдать клеща на исследование, которое поможет выявить его зараженность возбудителями энцефалита, можно в Хабаровске по адресу ул. Шевченко, д. 2, — говорят в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На текущий момент в Хабаровском крае привито против клещевого энцефалита более 66 000 человек. Всего же в 2018 году в регион было завезено более 124 тысяч доз вакцин (что на 10 процентов больше, чем в прошлом году), из которых более 73 тысяч — для взрослых и более 50 тысяч — для детей. Что касается детской вакцины, она поступила раньше, а поэтому и маленьких жителей края привито уже более 90% от плана. Продлится прививочная кампания до 1 мая. Для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита для медучреждений региона закуплен иммуноглобулин. Его необходимо ввести в первые трое суток после присасывания клеща. Рассчитывать на бесплатный укол могут дети до 18 лет и жители пожилого возраста.

Напомним, в прошлом году по поводу укуса клеща в медучреждения региона обратились более 5 тысяч человек. Было зарегистрировано два случая клещевого энцефалита — в Комсомольске-на-Амуре и Николаевском районе. Один из них закончился летальным исходом. Пострадавшие не были привиты. Также в 7 территориях края было зафиксировано 35 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Как напоминает информационное агентство, комплекс мероприятий по противоклещевой обработке мест массового отдыха населения, парков и скверов, детских загородных летних лагерей и т.д. стартует в регионе в апреле, когда установится стабильная плюсовая температура, и завершится к 1 июня. По краю запланировано обработать 1600 га территорий, из которых 589 — городских.