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Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в частном детском саду в Приморье
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Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в частном детском саду в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Судебные приставы-исполнители Арсеньевского городского округа приостановлили деятельность индивидуального предпринимателя, специализирующегося на уходе и присмотре за детьми без обеспечения проживания в детской группе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Арсеньевский отдел Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» провел проверку по расследованию причин возникновения инфекционных заболеваний в детской группе.
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