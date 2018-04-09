Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в частном детском саду в Приморье

Судебные приставы-исполнители Арсеньевского городского округа приостановлили деятельность индивидуального предпринимателя, специализирующегося на уходе и присмотре за детьми без обеспечения проживания в детской группе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Арсеньевский отдел Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» провел проверку по расследованию причин возникновения инфекционных заболеваний в детской группе.