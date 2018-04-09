Домашкинская ДШИ занимается развитием творческих способностей детей

Детская школа искусств структурное подразделение ГБОУ СОШ села Домашка представляет собой сплоченный дружный коллектив учащихся и педагогов, который обладает огромным творческим потенциалом. Здесь почти в 50 объединениях обучаются 360 детей из нескольких сел Кинельского района.

Школа по праву гордится своими творческими коллективами музыкального, хореографического и художественного отделений. Это ансамбль танца «Сувенир», вокальная группа «Подснежник», хореографический коллектив «Формула счастья», детский хор «Звонкая капель», театр «Карусель», ансамбль ложкарей «Перезвон», фольклорный вокальный ансамбль «Забава», студии изобразительного искусства «Радуга» и «Палитра». Воспитанники этих коллективов ежегодно становятся призерами областных, всероссийских и международных конкурсов детского творчества.

Активная, профессиональная работа педагогов ДШИ дает учащимся главный стимул для всестороннего познавательного процесса.

Ежегодно воспитанники становятся победителями конкурса «Одаренные и талантливые дети муниципального района Кинельский». Трое учащихся ДШИ получили путевки во Всероссийский детский лагерь «Артек». Школа искусств старается дать возможность каждому ребенку проявить себя, почувствовать успех и значимость своего дела. Огромное внимание в школе уделяется внеурочной работе с учащимися. Традиционными стали в школе вечера «Посвящение в первоклассники», праздник «Золотой осени», новогодние вечера, фольклорные вечерки, музыкальные гостиные, праздничные концерты в Доме культуры, совместные поездки в театры города Самары, встреча с выпускниками ДШИ, дни здоровья. Совместные творческие дела, поездки, выступления объединяют детей, развивают их познавательный интерес, усиливают желание дальнейшего развития.