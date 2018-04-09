Минздрав Башкирии отказал в лекарствах 3-летнему тяжелобольному ребёнку

Прокуратура города Октябрьский выступила в защиту прав тяжелобольного ребёнка на получение дорогих медикаметов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Трёхлетний мальчик страдает редким заболеванием иммунитета. Ребенку требуется ежедневный прием иммуноглобулинов.

Однако минздрав республики отказал в их бесплатном получении. Чиновники заявили, что указанные препараты не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Родителям малыша было рекомендовано обратиться за помощью в благотворительные фонды.

Между тем закон не предполагает такого ограничения перечня лекарств, необходимых больным, страдающим редкими заболеваниями.

Прокуратура города обратилась в суд с требованиями обеспечения пациента необходимым препаратом. Октябрьский городской суд удовлетворил их.