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Минздрав Башкирии отказал в лекарствах 3-летнему тяжелобольному ребёнку
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Минздрав Башкирии отказал в лекарствах 3-летнему тяжелобольному ребёнку 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура города Октябрьский выступила в защиту прав тяжелобольного ребёнка на получение дорогих медикаметов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Трёхлетний мальчик страдает редким заболеванием иммунитета. Ребенку требуется ежедневный прием иммуноглобулинов.
Однако минздрав республики отказал в их бесплатном получении. Чиновники заявили, что указанные препараты не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Родителям малыша было рекомендовано обратиться за помощью в благотворительные фонды.
Между тем закон не предполагает такого ограничения перечня лекарств, необходимых больным, страдающим редкими заболеваниями.
Прокуратура города обратилась в суд с требованиями обеспечения пациента необходимым препаратом. Октябрьский городской суд удовлетворил их.
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