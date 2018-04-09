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В Башкирии прокуратура через суд «выбила» лекарства для трехлетнего малыша-инвалида
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В Башкирии прокуратура через суд «выбила» лекарства для трехлетнего малыша-инвалида 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
В прокуратуру Октябрьска пришли родители ребенка-инвалида и рассказали, что их тяжелобольному малышу отказали в жизненно важных лекарствах. Трехлетний мальчик с рождения страдает редким заболеванием иммунитета, и ему требуется ежедневный прием иммуноглобулинов.
Однако региональный Минздрав отказал в их льготном предоставлении, так как указанные лекарства не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Родителям малыша посоветовали обратиться за помощью в благотворительные фонды.
— Законодательство не предполагает подобного ограничения перечня лекарств, необходимых больным, страдающим редкими заболеваниями. В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с требованиями обеспечения пациента необходимым препаратом, — пояснили в ведомстве.
Октябрьский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил их.
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