В Башкирии прокуратура через суд «выбила» лекарства для трехлетнего малыша-инвалида

прокуратуру Октябрьска пришли родители ребенка-инвалида и рассказали, что их тяжелобольному малышу отказали в жизненно важных лекарствах. Трехлетний мальчик с рождения страдает редким заболеванием иммунитета, и ему требуется ежедневный прием иммуноглобулинов.

Однако региональный Минздрав отказал в их льготном предоставлении, так как указанные лекарства не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Родителям малыша посоветовали обратиться за помощью в благотворительные фонды.

— Законодательство не предполагает подобного ограничения перечня лекарств, необходимых больным, страдающим редкими заболеваниями. В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с требованиями обеспечения пациента необходимым препаратом, — пояснили в ведомстве.

Октябрьский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил их.