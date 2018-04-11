Послы русского языка проведут смену в детском центре «Орленок»

На этот раз в занятиях, которые будут вести педагоги и студенты Института Пушкина, примут участие 250 школьников из России, Армении, Казахстана, Киргизии и других стран.

Как сообщается на официальном сайте вуза, ребята узнают о русском народном танце, песенном и сказочном фольклоре, основах ораторского и театрального искусства, современной поэзии, рэп-культуре, мастерстве радио— и телеведущих, для них проведут квесты по литературе и русскому языку. Темы уроков — «Язык города», «Тайны языка», «Мировая и русская „гиштория“: единство и противоположность, „Расцвет русской музыки“, „Семейный язык и семейное общение“ и другие — будут интересны школьникам разных возрастов, и каждый найдет для себя что-то новое.