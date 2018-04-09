СК проверяет информацию о падении снега на воспитанников детского сада в Югре

«По предварительным данным, вред здоровью детей не причинен… В ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства произошедшего, опрошены работники учреждения, родители воспитанников детского сада, а также изучена служебная документация и должностные инструкции работников», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Следователям предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в детском саду будет. Фото Евгения Поторочина