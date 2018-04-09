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СК проверяет информацию о падении снега на воспитанников детского сада в Югре
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СК проверяет информацию о падении снега на воспитанников детского сада в Югре 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«По предварительным данным, вред здоровью детей не причинен… В ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства произошедшего, опрошены работники учреждения, родители воспитанников детского сада, а также изучена служебная документация и должностные инструкции работников», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Следователям предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в детском саду будет.
Фото Евгения Поторочина
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