Дети из ОК «Юго-Запад» освоили оригинальную «яблочную» технику

Оригинальную технику рисования освоили ребята из дошкольного отделения ОК «Юго-Запад». Создавая работу под названием «Яблочное варенье», дети использовали натуральные яблоки. Дольки яблок, покрытые краской, дошколята прикладывали к бумажной банке варенья, создавая красивые отпечатки.

Воспитатель группы Елена Владимировна Маслеева позаботилась о том, чтобы у ребят были макеты банок, вырезанные из бумаги. Оттиски от яблок дети старались правильно и равномерно распределить. Малышам интересно было наблюдать, как фигуры отпечатывались на белом листе.

Когда «варенье было сварено», ребята «закрыли баночки» с помощью вырезанных из цветной бумаги крышек.

Занятие получилось содержательным и интересным, а баночки с вареньем очень «вкусными», свидетельствуют очевидцы.