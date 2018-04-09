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Дети из ОК «Юго-Запад» освоили оригинальную «яблочную» технику
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Дети из ОК «Юго-Запад» освоили оригинальную «яблочную» технику 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Оригинальную технику рисования освоили ребята из дошкольного отделения ОК «Юго-Запад». Создавая работу под названием «Яблочное варенье», дети использовали натуральные яблоки. Дольки яблок, покрытые краской, дошколята прикладывали к бумажной банке варенья, создавая красивые отпечатки.
Воспитатель группы Елена Владимировна Маслеева позаботилась о том, чтобы у ребят были макеты банок, вырезанные из бумаги. Оттиски от яблок дети старались правильно и равномерно распределить. Малышам интересно было наблюдать, как фигуры отпечатывались на белом листе.
Когда «варенье было сварено», ребята «закрыли баночки» с помощью вырезанных из цветной бумаги крышек.
Занятие получилось содержательным и интересным, а баночки с вареньем очень «вкусными», свидетельствуют очевидцы.
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