Сотрудница центра дошкольного образования в Ижевске незаконно брала деньги с родителей за помощь в получении путевок в детсады

Ижевск. Удмуртия. Сотрудница центра дошкольного образования и воспитания Октябрьского района Ижевска заплатит штраф за незаконное получение денег. Женщина брала деньги с родителей за помощь в получении путевок в детсады, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Под этим предлогом она получила от трех семей средства на общую сумму 35 тыс. рублей. При этом женщина отвечала за обслуживание помещений детских садов и никак не могла повлиять на решение вопроса с путевками.

В настоящее время осужденная возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 8 тыс. рублей.