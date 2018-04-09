Ростовчане попросили построить детский сад вместо многоэтажки

На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от горожанки Марии Закурка. Он предлагает на месте строительства высотки на бульваре Комарова в Северном жилом массиве построить детский сад.

«Прошу принять участие в решение данного вопроса, по восстановлению детского сада в Ворошиловском районе нашего города. Мне как маме после прохождения очереди на место в детский сад нашего города проблема восстановления детских садов и наличие в них мест для наших с вами детей особенно актуальна», — пишет ростовчанка. Она также вспомнила, что ранее в этом здании детский сад уже был, однако затем строение перешло в частные руки, после чего там располагался Донской юридический институт, а сейчас здесь планируется строительство высотки.

Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Марии Закурка, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 34 человека, а еще 1 высказался «против». До конца голосования осталось 87 дней.