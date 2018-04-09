Ростовчанка просит восстановить детский сад и запретить строительство высоток на Комарова

Инициативные ростовчане собирают подписи за то, чтобы на бульваре Комарова восстановили работу детского садика «Спутник» и запретили строительство трех высотных жилых домов. Петицию на «Активном ростовчанине» опубликовала Мария Закурка.

— Я мама, поэтому проблема восстановления детских садов и то, есть ли в них места, для меня особенно актуальна. Когда-то в здании на бульваре Комарова, 30/2 располагалось дошкольное учреждение, но в 90-е годы его продали в частные руки. После этого здесь долгое время находился Донской юридический институт, но и он переехал. Теперь тут собираются возвести очередную современную многоэтажку, но местные жители против этого, — написала в своей инициативе Мария.

Что думают чиновники городского департамента архитектуры и градостроительства по поводу петиции, выяснить пока не удалось. Мы отправили официальный запрос и опубликуем ответ, как только его нам пришлют.

О том, что на бульваре Комарова собираются построить жилой комплекс с парковкой на площади 1,24 га, стало известно еще в ноябре прошлого года. Проект приняли на градостроительном совете Ростова. Но местные активисты и жители Северного района донской столицы выступили против этой идеи.

Так, участники движения «Городской патруль» предложили сделать из территории бульвара Комарова рекреационную зону, благоустроить, озеленить ее и запретить здесь строительство высоток. Подобное предложение появилось и на сайте «Активный ростовчанин». Данным вопросом пришлось заниматься областному Минстрою , который дал четкий ответ: территория находится в частных руках, и владельцы имеют право использовать ее так, как им нужно.

— Согласно Градостроительному кодексу РФ, собственник вправе самостоятельно принимать решения об использовании своей земли. Если учесть, что возможность размещения многоэтажек на данном участке не противоречит законодательству, то оснований для запрета строительства нет. Добавим, что на сегодняшний день застройщик не обращался к нам за разрешением на возведение какого-либо объекта, — пояснили чиновники.

В администрации города разъяснили порядок застройки бульвара Комарова. По данным мэрии, собственники планируют возвести современный общественно-деловой и жилой комплекс. Кроме того, они собираются благоустроить бульвар, восстановить симметричное построение центральных аллей от проспекта Космонавтов до улицы Добровольского, построить здесь детские площадки и наладить уличное освещение.