Бродячая собака в Ногинском районе укусила за лицо обнявшую ее девочку

«По предварительным данным, 7 апреля в Ногинском районе девочка с отцом находилась вблизи дома. В какой-то момент девочка обняла бродячую собаку, а животное укусило ее в область лица. После этого отец девочки ударил собаку, и она отпустила ребенка. Девочка с ранами губы и лица была госпитализирована бригадой «скорой помощи», — сказала собеседница агентства.

Как уточнила О. Врадий, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники СК проводят доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.