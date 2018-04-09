Ещё
Бродячая собака в Ногинском районе укусила за лицо обнявшую ее девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бродячая собака в Ногинском районе укусила за лицо обнявшую ее девочку 

Агентство «Москва» 38 минут назад
В Ногинском районе бродячая собака напала на девочку, ребенок в больнице, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По предварительным данным, 7 апреля в Ногинском районе девочка с отцом находилась вблизи дома. В какой-то момент девочка обняла бродячую собаку, а животное укусило ее в область лица. После этого отец девочки ударил собаку, и она отпустила ребенка. Девочка с ранами губы и лица была госпитализирована бригадой «скорой помощи», — сказала собеседница агентства.
Как уточнила О. Врадий, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники СК проводят доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено Около 6 тыс. детей в Москве сделали прививки от ротавируса с начала года В Мосгордуме считают необходимым запретить рекламу детских молочных смесей на федеральных телеканалах
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инопланетные артефакты, выставленные в музеях9
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение