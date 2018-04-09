Службы занятости помогут женщинам с детьми учиться

Министр труда и социальной защиты подчеркнул, что мамам, занятым воспитанием детей, будут создаваться максимально комфортные условия для того, чтобы оставаться востребованными на рынке труда.

Ольгой Голодец. Об этом Максим Топилин сообщил в ходе селекторного совещания с руководителями региональных органов власти, посвященного реализации плана мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на 2018-2020 годы. Документ утвержден Заместителем Председателя Правительства РФ

Предполагается, что в рамках исполнения плана будут организованы группы присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, внедрена система дистанционного обучения женщин, портал «Работа в России» планируется модернизировать таким образом, чтобы было удобно искать вакансии с гибкими формами занятости.

«В условиях снижения количества рождений мы должны предпринимать меры по всем возможным направлениям для того, чтобы предоставить семьям с детьми различные способы участия в активной жизни общества и создать условия для повышения их доходов. Здесь и задача, которую Президент поставил в послании — снижение бедности в два раза», — отметил глава ведомства.

Особое внимание руководитель министерства уделил вопросу создания комфортных условий для получения знаний. «Чтобы была возможность дистанционного обучения, чтобы были специальные площадки, где мамы могли бы собираться вместе, чтобы была возможность на время занятий оставить ребенка под присмотром в детской комнате при образовательном учреждении и так далее» — сказал он.