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Бродячая собака укусила 4-летнюю девочку за лицо в Подмосковье
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Бродячая собака укусила 4-летнюю девочку за лицо в Подмосковье 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
В субботу, 7 апреля, бездомная собака укусила девочку в области лица в Ногинском районе Подмосковья. В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по данному факту. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
— По предварительным данным, 7 апреля 2018 года девочка с отцом находилась в близи дома. В какой-то момент, девочка обняла бродячую собаку, на что та укусила ее в область лица. После этого отец девочки ударил собаку, и она отпустила ребенка, — добавила Ольга Врадий.
Девочку госпитализировала бригада «скорой медицинской помощи». Врачи поставили ей диагноз: «укушенная рана губы и лица». В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Отмечается, что следствие проводит проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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