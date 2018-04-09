Бродячая собака укусила 4-летнюю девочку за лицо в Подмосковье

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В субботу, 7 апреля, бездомная собака укусила девочку в области лица в Ногинском районе Подмосковья. В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по данному факту. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— По предварительным данным, 7 апреля 2018 года девочка с отцом находилась в близи дома. В какой-то момент, девочка обняла бродячую собаку, на что та укусила ее в область лица. После этого отец девочки ударил собаку, и она отпустила ребенка, — добавила Ольга Врадий

Девочку госпитализировала бригада «скорой медицинской помощи». Врачи поставили ей диагноз: «укушенная рана губы и лица». В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Отмечается, что следствие проводит проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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