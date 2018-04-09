Управа Крюкоов информирует автовладельцев, что сотрудники ОР ДПС УВД по Зеленоградскому АО проведут на территории округа общегородское профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок!». Данное мероприятие, которое пройдет с 5 по 13 апреля 2018 года, направлено на профилактическую работу с родителями в рамках применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортном средстве.
Внимание сотрудников дорожно-патрульной службы будет обращено на использование автомобилистами детских удерживающих устройств. С целью повышения безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ГИБДД проведут на территории Зеленоградского округа профилактические беседы с водителями транспортных средств на тему важности и необходимости соблюдения правил перевозки детей.