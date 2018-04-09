Около 200 детей начали посещать секцию плавания в ФОКе на улице Заречной в Балашихе

Около 200 детей начали заниматься в секции по плаванию в физкультурно‐оздоровительном комплексе «Метеор» на улице Заречной в Балашихе. Об этом сообщил директор спортивной школы «Метеор» Евгений Николаев.

ФОК с бассейном на улице Заречной был открыт в ноябре 2017 года. В физкультурно-оздоровительном

комплексе помимо бассейна есть залы для силовых тренировок. Ежедневно его могут посещать около 400 человек.

С момента открытия ФОКа «Метеор» с бассейном на улице Заречной в секции по плаванию уже стали заниматься около 200 детей. Ранее у жителей этой части Балашихи не было возможности посещать спортивный центр рядом с домом. Спортсмены показывают неплохие результаты. На первенстве Московской области в марте команда по плаванию заняла второе место. Набор детей в отделение плавания продолжается

Он добавил, что также секция по плаванию будет работать и в новом ФОКе в микрорайоне Дзержинского. Планируется, что всего на базе двух спортивных комплексов плаванием будут заниматься около 500 детей.