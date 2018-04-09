Около 200 детей начали посещать секцию плавания в ФОКе на улице Заречной в Балашихе 

Около 200 детей начали заниматься в секции по плаванию в физкультурно‐оздоровительном комплексе «Метеор» на улице Заречной в Балашихе. Об этом сообщил директор спортивной школы «Метеор» Евгений Николаев.
ФОК с бассейном на улице Заречной был открыт в ноябре 2017 года. В физкультурно-оздоровительном
комплексе помимо бассейна есть залы для силовых тренировок. Ежедневно его могут посещать около 400 человек.
С момента открытия ФОКа «Метеор» с бассейном на улице Заречной в секции по плаванию уже стали заниматься около 200 детей. Ранее у жителей этой части Балашихи не было возможности посещать спортивный центр рядом с домом. Спортсмены показывают неплохие результаты. На первенстве Московской области в марте команда по плаванию заняла второе место. Набор детей в отделение плавания продолжается
Он добавил, что также секция по плаванию будет работать и в новом ФОКе в микрорайоне Дзержинского. Планируется, что всего на базе двух спортивных комплексов плаванием будут заниматься около 500 детей.
ФОК в микрорайоне Дзержинского открылся в марте 2018 года. Его застройщиком в рамках госконтракта выступила Росгвардия, после чего ФОК был передан городскому округу. В открытии учреждения приняли участие глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В комплексе размещены бассейн площадью 25 на 13,5 метров, тренажерный зал, залы аэробики, единоборств, командных видов спорта и другие.