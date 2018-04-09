В Ингушетии откроют шесть новых детсадов откроют до конца года

МАГАС, 9 апреля. / ТАСС /. Шесть детских садов на 1320 мест откроют в Ингушетии до конца 2018 года, на их базе будут создаваться ясельные группы, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.

"Предусмотрено строительство 10 детских садов на 2200 мест. Из них 6 детских садов на 1320 мест планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, в том числе будут созданы дополнительно 360 мест для детей ясельного возраста. Это стратегическая задача, поставленная президентом России", — сказал Евкуров.