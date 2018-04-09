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РВИО: Более 7 тыс. детей отдохнут в военно-исторических лагерях России летом
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РВИО: Более 7 тыс. детей отдохнут в военно-исторических лагерях России летом 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Более 7 тыс. детей и подростков смогут отдохнуть в военно-исторических лагерях России летом 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
«В 2018 г. участниками военно-исторических лагерей станут более 7 тыс. детей и подростков. Все лагеря будут работать в летний период. Планируется проведение 21 лагеря в 20 регионах РФ (два в Московской области, один из них — крупнейший в России военно-исторический лагерь «Бородино 2018»). Кроме этого, РВИО проведет свою традиционную смену в лагере «Артек», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что набором детей и подростков в лагеря занимаются региональные отделения РВИО. Чтобы попасть в военно-исторический лагерь, необходимо пройти конкурсный отбор на уровне своего региона. Заявки в лагерь «Бородино 2018» и смену РВИО в «Артеке» также проходят конкурсные отборы через региональные отделения.
В 2017 г. РВИО организовало 16 молодежных военно-патриотических лагерей. Смены прошли в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
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