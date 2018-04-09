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Бронирование путевок в детские лагеря Самарской области стартует 13 апреля
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Бронирование путевок в детские лагеря Самарской области стартует 13 апреля 

ТРК Губерния 2 часа назад
Позаботиться об отдыхе ребенка необходимо заранее.
С 9 часов утра 13 апреля стартует онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря региона. Родители могут подать заявку на специальном портале suprema63.ru. Это обязательное условие. Бронирование будет происходить поэтапно — не только 13, но и 28 апреля, а также 11 мая.
Стоимость льготной путевки колеблется: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей. Для лагерей с предоставлением санаторных услуг — около 10 тысяч рублей.
Более подробную информацию можно найти на сайте областного министерства социально-демографической и семейной политики. В дни подачи заявок будут работать телефоны горячей линии: (846) 956-02-84, 956-03-14
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