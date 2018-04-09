Бронирование путевок в детские лагеря Самарской области стартует 13 апреля

Позаботиться об отдыхе ребенка необходимо заранее.

С 9 часов утра 13 апреля стартует онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря региона. Родители могут подать заявку на специальном портале suprema63.ru. Это обязательное условие. Бронирование будет происходить поэтапно — не только 13, но и 28 апреля, а также 11 мая.

Стоимость льготной путевки колеблется: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей. Для лагерей с предоставлением санаторных услуг — около 10 тысяч рублей.

Более подробную информацию можно найти на сайте областного министерства социально-демографической и семейной политики. В дни подачи заявок будут работать телефоны горячей линии: (846) 956-02-84, 956-03-14