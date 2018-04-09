В Гусеве состоялся четвёртый муниципальный пасхальный фестиваль

В Храме Успения прошла детская божественная литургия. На площади у Всехсвятского собора выступили юные музыканты, чтецы и танцоры.

У Всехсвятского собора работали интерактивные площадки, для самых маленьких подвижные игры на свежем воздухе. Организаторы фестиваля отметили активную поддержку муниципалитета в проведении детского пасхального праздника. Традиция окрепла, и с каждым годом участников становится больше.

Георгий Матвеев , настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы:

— Этот праздник он наполняет радостью сердца детские и через детские сердца радостью наполняются сердца взрослых, потому что детские сердца самые чистые. Чистым сердцем бога узрят, сказано в писании.