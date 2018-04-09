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В Гусеве состоялся четвёртый муниципальный пасхальный фестиваль
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В Гусеве состоялся четвёртый муниципальный пасхальный фестиваль 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Храме Успения прошла детская божественная литургия. На площади у Всехсвятского собора выступили юные музыканты, чтецы и танцоры.
У Всехсвятского собора работали интерактивные площадки, для самых маленьких подвижные игры на свежем воздухе. Организаторы фестиваля отметили активную поддержку муниципалитета в проведении детского пасхального праздника. Традиция окрепла, и с каждым годом участников становится больше.
Георгий Матвеев, настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы:
— Этот праздник он наполняет радостью сердца детские и через детские сердца радостью наполняются сердца взрослых, потому что детские сердца самые чистые. Чистым сердцем бога узрят, сказано в писании.
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