Оренбурженка потеряла двоих детей после прогулки

Накануне вечером в полицию областного центра обратилась 28-летней оренбурженка, которая рассказала, что 8 апреля в 12:00 двое ее дети семи и четырех лет ушли на прогулку и не вернулись вовремя.

Полицейские организовали поиски ребят: патрулировали улицы города, а также опрашивали родственников пропавших. В результате было установлено местонахождение детей. Выяснилось, что недалеко от дома дети встретили свою бабушку и вместе с ней уехали в гости к родственникам.

УМВД по Оренбургской области отмечают, что мать пропавших детей состоит на профилактическом учете с ноября 2017 года как родитель, отрицательно влияющий на несовершеннолетних.

В тот же день на женщину был составили административный протокол по неисполнению родительских обязанностей.