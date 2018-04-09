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Оренбурженка потеряла двоих детей после прогулки
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Оренбурженка потеряла двоих детей после прогулки 

ProOren 2 часа назад
Накануне вечером в полицию областного центра обратилась 28-летней оренбурженка, которая рассказала, что 8 апреля в 12:00 двое ее дети семи и четырех лет ушли на прогулку и не вернулись вовремя.
Полицейские организовали поиски ребят: патрулировали улицы города, а также опрашивали родственников пропавших. В результате было установлено местонахождение детей. Выяснилось, что недалеко от дома дети встретили свою бабушку и вместе с ней уехали в гости к родственникам.
В УМВД по Оренбургской области отмечают, что мать пропавших детей состоит на профилактическом учете с ноября 2017 года как родитель, отрицательно влияющий на несовершеннолетних.
В тот же день на женщину был составили административный протокол по неисполнению родительских обязанностей.
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