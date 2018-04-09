Депутаты Саратова провели акцию «Кулич в каждый дом»

В канун праздника Светлой Пасхи в Заводском районе города Саратова депутаты Саратовской городской и областной Думы подарили нуждающимся 400 куличей.

В рамках акци «Кулич в каждый дом» пасхальные куличи получили граждане льготных категорий, находящиеся на обслуживании в Центре помощи семье и детям и Центре социального обслуживания населения, а также воспитанники центра «Возвращение».

В преддверии праздника Светлого Христова Воскресения не остались без внимания участники общественной организаций «Совет ветеранов Заводского района». Одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, которые по состоянию здоровья не смогли прийти в Центр социального обслуживания во время проведения акции, символы Пасхи были доставлены на дом. Мамы из многодетных семей вместе с детьми пришли получить кулич к празднику. Со словами благодарности женщины отмечали инициативу депутатского корпуса. — Сегодняшняя акция очень актуальна. Мы, представители многодетных семей, в основном, люди верующие, и стараемся приучать детей чтить исконно русские традиции. Поэтому глубоко оценили мероприятие «Кулич в каждый дом», ведь в ней участвуют люди, которые действительно нуждаются в помощи, в том числе и многодетные семьи района. Очень хочется, чтобы это событие стало традиционным, — поблагодарила депутатов мама троих детей.