Что делать, если пропал ребенок?

УМВД региона рассказали о действия взрослых в случае, если дети ушли из дома.

Если ваш ребенок самовольно покинул дом, необходимо своевременно и грамотно организовать его поиск.

Вспомните все, о чем говорил ваш ребенок в последнее время. Зачастую дети нам говорят почти все, другое дело, слышим ли мы их. Соберите родственников, с которыми ваш ребенок общался в последнее время, обзвоните друзей и знакомых подростка. Проверьте, велся ли дневник (в письменном или в электронном варианте).

Собирая информацию, также проверьте, не взял ли ребенок из дома деньги, ценности, теплые вещи, документы. Если проверка собранных сведений не дала никаких результатов и ребенок не найден — обращайтесь в соответствующие органы. Прежде всего следует подать заявление на розыск в территориальное отделение МВД.

Необходимо обзвонить учреждения (больницы, приюты), где вы сможете получить информацию о том, не поступал ли ваш ребенок в данное учреждение. Периодически связывайтесь со знакомыми и друзьями сына (дочери). В большинстве случаев дети, сбежавшие из дома, пытаются найти приют в знакомой среде.

Найдя своего ребенка, спокойно попытайтесь разобраться, почему подросток ушел из дома.