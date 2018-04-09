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Анна Минькова: около 3,5 тысячи детей на Кубани находятся в социально опасном положении
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Анна Минькова: около 3,5 тысячи детей на Кубани находятся в социально опасном положении 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам вице-губернатора Анны Миньковой, сейчас в Краснодарском крае из 720 тысяч семей с детьми почти 3,5 тысячи находятся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Так, в 2017 году в социально-реабилитационные центры были направлены около 3800 детей, а 259 попадали сюда повторно, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
Кроме этого, с начала нынешнего года 403 ребенка были определены в центры, из них повторно — 47 детей. И. о. министра труда и социального развития Сергей Белопольский рассказал, что сейчас на учете органов соцзащиты состоят 1080 семей, которые находятся в социально-опасном положении. В них проживает 2373 ребенка.
В результате обсуждений Минькова поручила главам муниципалитетов, где дети были повторно помещены в социально-реабилитационные центры, проанализировать причины этого.
«Таким ситуациям необходимо уделять больше внимания. Каждый ребенок из неблагополучной семьи должен быть взят под опеку», — сказала она.
«ФедералПресс» напоминает, что Адыгея собирается участвовать в конкурсе по созданию первого в стране бизнес-городка для детей-сирот.
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