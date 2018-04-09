Анна Минькова: около 3,5 тысячи детей на Кубани находятся в социально опасном положении

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, сейчас в Краснодарском крае из 720 тысяч семей с детьми почти 3,5 тысячи находятся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Так, в 2017 году в социально-реабилитационные центры были направлены около 3800 детей, а 259 попадали сюда повторно, сообщает пресс-служба Краснодарского края.

Кроме этого, с начала нынешнего года 403 ребенка были определены в центры, из них повторно — 47 детей. И. о. министра труда и социального развития Сергей Белопольский рассказал, что сейчас на учете органов соцзащиты состоят 1080 семей, которые находятся в социально-опасном положении. В них проживает 2373 ребенка.

В результате обсуждений Минькова поручила главам муниципалитетов, где дети были повторно помещены в социально-реабилитационные центры, проанализировать причины этого.

«Таким ситуациям необходимо уделять больше внимания. Каждый ребенок из неблагополучной семьи должен быть взят под опеку», — сказала она.