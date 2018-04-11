Екатеринбургские малыши через месяц получат путёвки в муниципальные садики

В Екатеринбурге началось формирование списков детей, которые в этом году получат путёвки в детские сады. Основное распределение мест пройдёт в мае, после чего списки обнародуют районные управления образования. В этом году для детей 3–4 лет будет предоставлено 13,2 тысячи мест, 4,5 тысячи мест — для малышей до 3 лет. Всего будет укомплектовано 20,5 тысячи мест для дошкольников (до 7 лет).

— В этом году дополнительно будут введены 400 новых мест — это за счет нового садика в Академическом и ещё одного ранее перепрофилированного садика. К середине мая все заявители получат извещения о местах в садиках в возрастной группе от 3 до 7 лет, — рассказала глава Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева

Она отметила, что во многих районах есть проблема с земельными участками под садики из-за плотной застройки. Сложная ситуация с обеспечением мест в детских садах наблюдается в Академическом и в центре Екатеринбурга, а также на Ботанике.

В целом, отмечает Екатерина Сибирцева, по городу дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. А в возрасте до трёх лет мест хватает преимущественно льготникам.

— С 2 до 3 лет в Екатеринбурге 18 тысяч детей, а мест — 4,5 тысячи. Не все родители готовы отдать ребенка в 2 года, — добавила начальник отдела обеспечения функционирования и развития комплексной безопасности департамента Наталья Ведерникова. — Демографически через несколько лет будет меньше детей старшего возраста, и появится возможность открывать группы с 2 до 3 лет.

Детей, которые получат путевки в мае, надо зачислить до 1 июля. И ходить в садики они будут с 1 сентября.

Как и в прошлые годы, система распределяет места автоматически. С учетом номера очереди сначала рассматриваются места в ближайших к месту прописки ребёнка учреждениях, затем — подальше и так далее. Как правило, в середине мая, когда родители получают информацию о путёвке, возникают вопросы о «неудобных» садиках. Кому-то выпадают места в учреждениях далеко от дома.

В этом случае родители могут написать заявление о смене детского сада или запустить процедуру перевода. Инструкцию, как это сделать, смотрите здесь.