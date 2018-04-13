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Избиение ложкой и собачьи команды: воспитательницу детсада разжаловали в кастелянши
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Избиение ложкой и собачьи команды: воспитательницу детсада разжаловали в кастелянши 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
После проверки информации об издевательствах над детьми в одном из детских садов Екатеринбурга следователи возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ. При этом представитель городского УМВД уточнил РИА Новости, что конкретные лица в деле не фигурируют.
История получили широкий общественный резонанс после того, как на работавшую в детсаду воспитательницу пожаловались родители детей. В частности, они рассказали местным СМИ, что женщина насильно заставляла детей есть, била ложкой по губам и зубам, не пускала в туалет во время тихого часа, приучала к собачьим командам и даже сравнивала с пищей для собак.
В детском саду провели внутреннюю проверку, однако вины воспитательницы не выявили.
В свою очередь прокуратура Свердловской области установила, что у женщины отсутствует необходимое профессиональное образование, поэтому с должности педагога ее перевели на должность кастелянши.
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